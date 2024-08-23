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В "Метинвесте" рассказали, как женщины разрушают стереотипы и занимают традиционно мужские посты в шахтах

Пятница 23 августа 2024 16:52
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В "Метинвесте" рассказали, как женщины разрушают стереотипы и занимают традиционно мужские посты в шахтах Фото: в "Метинвесте" рассказали, как женщины разрушают стереотипы (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 130 женщин приступили к работе под землей на шахте в Павлограде. Они работают инспекторами по технике безопасности на конвейерах, поднимающих уголь на поверхность, или управляют поездами, курсирующими между разными участками шахты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

"Их помощь огромна, поскольку многие мужчины ушли воевать и больше не могут работать", - отметил заместитель директора шахты ДТЭК Сергей Фараонов.

По его словам, мобилизовали около 1000 мужчин-работников шахты, а это примерно пятая часть всего персонала. Чтобы компенсировать этот дефицит шахта приняла на работу 330 женщин.

"Увеличение количества женщин в рабочих профессиях особенно заметно в горнодобывающей промышленности. Теперь их можно часто встретить в лифтовых шахтах, спускающих работников на глубину. Они говорят: пошли работать на принадлежащую Группе Метинвест шахту в Покровске, потому что компания предлагала стабильную работу в условиях разрушенной войной экономики", - пишет издание.

Компании также пытаются привлечь больше женщин на рынок труда посредством учебных программ. Так, шахта в Покровске в начале этого года начала программу, позволившую 32 женщинам работать под землей.

"Шведская общественная организация Reskilling Ukraine предлагает ускоренные учебные курсы для женщин, желающих стать водителями грузовиков. В этом году подали заявки более 1000 женщин, но у организации есть средства на обучение только 350", - подчеркнула координатор программы Александра Панасюк.

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ДТЭК Павлоград
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