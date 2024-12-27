"Метинвест" Ахметова наладил выпуск 20 новых видов продукции в 2024 году

Металлургические предприятия группы "Метинвест" в Украине в 2024 году начали производство 20 новых видов продукции. Всего за десятилетие войны группе удалось наладить выпуск 422 видов новой продукции.

В этом году больше всего новых продуктов освоено в сегменте сортового проката (12), холоднокатаного рулонного и листового проката (4), горячекатаного рулонного и листового проката (2), а также оцинкованного рулонного проката и полуфабрикатов (по одному). Львиная доля новой продукции пришлась на комбинаты "Каметсталь" и "Запорожсталь".

Так, "Каметсталь" освоила производство арматурного проката для железобетонных конструкций, шести видов катанки из различных марок стали и разных размеров, горячекатаного профиля для крепления горных выработок, и круглого проката из стали Ст3пс диаметром 27 мм по украинским стандартам, который используется в строительстве и машиностроении.

Кроме того, "Каметсталь" наладила выпуск непрерывнолитых квадратных заготовок, соответствующих повышенным стандартам качества как по химическому составу материала, так и по физической структуре после кристаллизации. Такие полуфабрикаты предназначены для изготовления сортового и фасонного проката ответственного применения.

"Запорожсталь" наладила выпуск четырех продуктов: рулон, изготовленный по украинским и европейским стандартам, стальной прокат, пригодный для производства незамкнутых и сварных металлических профилей, и рулон марки DC01: такая сталь идеальна для применения в условиях, где важна точность геометрии изделия и легкость формовки при достаточном уровне механической прочности. Кроме того, завод освоил производство листов, резаных из холоднокатаных рулонов различных марок: это универсальный материал для производства разнообразных конструкционных элементов и технических изделий.

Также на "Запорожстали" начали выпускать два вида горячекатаного проката - рулон и лист по евростандартам, а также лист по украинским техническим нормам. Такая продукция пользуется спросом в строительной и машиностроительной отраслях: в производстве электросварных труб и профилей и изготовлении элементов конструкции грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.