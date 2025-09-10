"Метинвест" Ахметова инвестирует почти 0,5 млрд в газовую генерацию на Северном ГОКе

Внедрение газовой генерации – один из основных инвестпроектов 2024-2025 годов.

Идея сделать предприятия компании энергетически независимыми окончательно сформировалась в августе прошлого года: тогда высшее руководство поставило задачу перед энергетиками найти техническое решение, обеспечивающее безаварийную остановку предприятий во время блекаутов с последующим быстрым возобновлением производства после подачи питания. Специалисты предложили газовую генерацию.

В ноябре прошлого года был заключен контракт на приобретение и установку газовых генераторов на Северном ГОКе, а уже через полгода первые две установки номинальной мощностью 2,8 МВт каждая были подключены к сетям главной понижающей подстанции №2 и запущены в работу.

Тогда же стало ясно, что их целесообразно использовать не только для безаварийных остановок, но и получения дополнительного экономического эффекта: сейчас их задействуют во времена максимальной нагрузки на энергетические системы Украины.

"На первых двух газовых генераторах еще продолжаются пусконаладочные работы, но мы уже имеем положительный экономический эффект от их применения. Мы регулярно просчитываем себестоимость выработки 1кВт, исходя из основных затрат на эксплуатацию генераторов, формируем себестоимость 1кВт электроэнергии, и сравниваем со стоимостью на рынке в сутки вперед. среднем в сутки это 6-8 часов", – говорит начальник отдела энергоменеджмента ГОК "Метинвеста" Максим Стрелец.

Вторая очередь этого проекта предусматривает ввод в эксплуатацию на Северном ГОКе еще двух подобных установок, которые будут подключены к сетям главной понижающей подстанции.

"Для того чтобы наши предприятия могли обеспечивать стабильную добычу руды и производство товарной ЖРС, мы должны быть энергетически независимыми и менее чувствительными к внешним факторам. Именно для этого мы инвестируем 473 млн грн в строительство собственных энергоисточников на Северном ГОКе, в частности, во внедрение газовой генерации", - отметил генеральный директор ГОК "Метинвеста" Игорь Тонев.

Он пояснил, что газовая генерация будет способствовать уменьшению затрат на закупку электрической энергии, будет обеспечивать балансировку при ограничении поставок электрической мощности предприятия, и позволит безаварийно и безопасно для оборудования останавливать предприятие во время отключений от основного питания.

Это значимые причины, которые будут усиливать жизнестойкость ГОКа, резюмировал Тонев.