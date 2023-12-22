"Метинвест" Ахметова строит пояса обороны для ВСУ в Донецкой области

Группа "Метинвест" от имени "Стального фронта" Рината Ахметова мобилизовала дополнительные ресурсы на строительство военных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны на ключевых направлениях театра боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В координации с Министерством обороны и взаимодействия с инженерными войсками были определены приоритетные направления создания поясов обороны.

В режиме 24/7 специалисты компании и тяжелая техника работают над строительством оборонных сооружений, которые станут дополнительной защитой для горожан и украинских воинов.

Сегодня интенсивность работы выросла. Активные действия круглосуточно продолжаются на Донецком направлении, где работа ведется вместе с Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

"Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. Группа "Метинвест" считает необходимым мобилизовать дополнительные ресурсы на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений вдоль линии столкновения. Это жизненно важное решение, направленное на увеличение эффективности оборонных сооружений и укрепление сопротивления украинских защитников" "Мы бок о бок с ВСУ будем отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле", - отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

К возведению фортификационных сооружений одновременно привлечены высококвалифицированные специалисты - водители, операторы кранов и экскаваторов, а также разнопрофильная спецтехника - экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики. Кроме привлечения техники и сотрудников, при создании поясов обороны "Метинвест" проводит земляные работы, предоставляет строительные материалы, древесину, а также мобильные стальные укрытия – собственную разработку компании, которая устанавливается под землю и защищает от обстрелов.

"Сегодня каждый бизнес, по примеру "Метинвеста", должен мобилизовать все ресурсы, чтобы не допустить продвижения врага. Чтобы наши мирные города не выглядели так, как родная для меня Авдеевка", - добавил координатор проекта, депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил в поддержку Украины и украинцев 4,2 млрд грн. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Компания передала военным 150 000 бронежилетов, 25 000 касок и шлемов, 80 000 противотанковых ежей, 31 500 турникетов, 1 500 дронов, 2 000 тепловизоров, 500 автомобилей и свыше 300 спец.