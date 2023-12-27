"Метинвест" Ахметова в 2023 году начал производство 25 новых видов продукции

Больше новых продуктов освоено в сегменте полуфабрикатов, горячекатаного рулонного и сортового проката (по семь), а также холоднокатаного и оцинкованного рулонного проката (по два). Львиная доля новой продукции пришлась на комбинаты "Запорожсталь" и "Каметсталь".

Два вида новых продуктов освоил производитель оцинкованного проката группы - "Юнистил".

Кроме того, "Запорожсталь" приступила к изготовлению семи видов проката для строительной и машиностроительной отрасли по европейским, американским и украинским стандартам. Также завод освоил производство холоднокатаного рулона, предназначенного для оцинковки, ранее поставлявшего ММК имени Ильича.

На комбинате "Каметсталь" приступили к производству стальных помольных шаров диаметром 25 и 100 мм, а также профиля СВП27 для горно-металлургического комплекса. Также комбинат выпустил два вида катанки, которые используются для перетаскивания в проволоку, изготовления канатов и метизной продукции.

Также "Каметсталь" приступила к производству арматуры, которая востребована при реализации ответственных строительных и инфраструктурных проектов и применяется для возведения мостов, укрытий и многоэтажных сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

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