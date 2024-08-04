Метеорологи назвали самый продолжительный тропический циклон в истории

Что рассказали ученые о циклоне "Фредди"

Согласно информации Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization или WMO), тропический циклон "Фредди" накрыл некоторые регионы Земли в 2023 году. В общей сложности он длился в течение 36 дней.

В феврале и марте прошлого года "Фредди" пересек бассейн Индийского океана (начиная с побережья Северо-Западной Австралии) и достиг юга Африки.

Это привело к значительным человеческим и экономическим потерям в наиболее пострадавших странах.

Путь и интенсивность "Фредди" (карта: uk.wikipedia.org)

Международный комитет экспертов WMO, работающий под эгидой Архива погодных и климатических экстремальных ситуаций, провел детальный анализ этого циклона и признал его продолжительность в статусе тропического шторма новым мировым рекордом (предыдущий рекордсмен - циклон под названием "Джон" - бушевал в 1994 году в северной части Тихого океана около 30 дней).

Результаты анализа метеорологов свидетельствуют о том, что с точки зрения расстояния "Фредди" прошел 12 785 км (плюс-минус 10 км), что составляет около 30% окружности Земли.

Циклон "Фредди" на пике интенсивности 19 февраля 2023 года (фото: uk.wikipedia.org)

"Фредди" был чрезвычайным тропическим циклоном не только благодаря своей долговечности, но и способности "выживать" после многочисленных взаимодействий с сушей, которые, к сожалению, имели значительные последствия для населения юго-восточной Африки", - подчеркнул член комитета и эксперт по тропическим циклонам Крис Уэлден из американского Университета Висконсина.

Докладчик WMO по вопросам климата и экстремальных погодных условий Рендалл Сервени отметил, что такое глобальное расследование подчеркивает тщательное внимание организации к сертификации всех метеорологических наблюдений (ее архив содержит данные о самых высоких и низких температурах в мире, количестве осадков, самом сильном граде, максимальных порывах ветра, самой длинной молнии, смертях, связанных с погодой и т.п.).

"Экстремальные явления, представленные для рассмотрения в Архиве климатических и погодных экстремальных ситуаций WMO, являются "мгновенными снимками" нашего текущего климата", - уточнил эксперт и добавил, что "большие экстремумы", вполне возможно, еще будут зафиксированы в будущем.

Что следует знать о циклонах

Циклоны - это области пониженного давления диаметром от около 100 км до 3 000 км с минимальным значением в центре и замкнутыми изобарами (линиями на карте, соединяющими места с одинаковым атмосферным давлением).

Они представляют собой атмосферные вихри с циркуляцией воздушных масс:

против часовой стрелки - в северном полушарии

по часовой стрелке - в южном полушарии

Циклон (иллюстрация: meteo.gov.ua)

Циклоны формируются постоянно и естественно - на фоне вращения Земли (благодаря так называемой силе Кориолиса - одной из сил инерции). В центре столь огромного вихря воздух поднимается и, охлаждаясь, растекается на высоте.

Погода, характерная для циклонов:

дожди, грозы, понижение температуры и усиление ветра - летом

большая облачность, снегопады, метели и некоторое потепление - зимой

Чаще всего циклоны перемещаются с запада на восток, а их движение вызвано резкими изменениями атмосферного давления, ветра, температуры и влажности воздуха.