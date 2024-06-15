Метеорологи бьют тревогу из-за похолодания в Тихом океане: как Ла-Нинья изменит погоду летом

Что такое Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Океанские течения играют важную роль в формировании погоды и климата на Земле, ведь перемещают по планете огромные объемы воды, влияя:

на температуру воздуха

на распределение осадков

на атмосферное давление

на общие климатические условия в разных регионах (циркуляцию атмосферы)

Понимание взаимодействия океанских течений и атмосферы является важным аспектом прогнозирования погодных условий и изменений климата на планете.

Эль-Ниньо (El Niño) переводится с испанского как "ребенок", "мальчик". Это - характерное для экваториальной зоны Тихого океана экстремально теплое значение температуры воды и атмосферного давления.

Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 градусов по Цельсию) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 млн квадратных километров.

Ла-Нинья (La Niñа) переводится с испанского как "девочка" и является противоположностью Эль-Ниньо. Это явление проявляется понижением поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья вместе образуют так называемое Южное колебание (на английском - Southern Oscillation), прямо или косвенно влияющее на погоду значительной части Земли. Считается, что его влияние ощущается даже в Украине.

Эль-Ниньо в 1997 году (иллюстрация: uk.wikipedia.org)

Результаты наблюдений ученых

Регион Тихого океана, где происходит стремительное изменение течений, называют ENSO. Происходящая в этой зоне океанская аномалия меняет теплую и холодную фазы погоды.

До последних месяцев мир находился в теплой фазе Эль-Ниньо, однако сейчас, по словам экспертов, планета на пороге скоростного перехода в холодную фазу Ла-Нинья.

Относительно теплая погода на протяжении прошлой зимы и весны (со многими тепловыми аномалиями на территории Америки и Европы) могла быть вызвана именно явлением Эль-Ниньо.

Однако начиная с января 2024 года в Тихом океане начали фиксировать довольно стремительное снижение температуры, которое будет продолжаться, согласно прогнозам, и в течение лета 2024 года.

Исследователи объясняют, что в течение нынешнего лета тропическая атмосфера перейдет в новый цикл Ла-Нинья и температурная аномалия, характерная для этого этапа, может быть выше нормы на части территорий США и Канады.

В Европе также может наблюдаться тенденция к более низким температурам, чем обычно, однако это не означает, что лето будет холодным.

Поскольку на сегодняшний день на значительной части континента сохраняются слишком высокие температурные показатели, аномалии в Тихом океане могут скорее стабилизировать ситуацию (без сильных областей засухи или большего количества осадков).