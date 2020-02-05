Заметіль, сильний вітер та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 5 лютого різко погіршиться, заметіль та сильний сніг. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сильний сніг, вдень +1+3, а вночі 0-2. У північних областях теж сніг, вдень -1+1 і вночі так само.

Центр країни сьогодні засніжений, вдень температура повітря складе -1+1 і вночі так само. А в східних областях буде дощ зі снігом, вдень +1+3, а вночі -1+1.

На півдні країни тільки сильні дощів, вдень +5+7, а вночі +3+5.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сильний сніг, вдень -1+1 і вночі так само.

Нагадаємо, за прогнозом УкрГідрометцентру, на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см). Крім того, оголошено штормове попередження - пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини.