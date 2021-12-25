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Хуртовина та сходження лавин. Синоптики попереджають про небезпеку: де саме

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня в Україні синоптики попереджають про хуртовини та сніголавинну небезпеку. Негода очікується у західних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, сьогодні в Карпатах значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий).

За даними синоптиків, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 25-26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня майже всю територію України охопить мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів.

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