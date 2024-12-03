Металлургические грузы являются ключевыми для "Укрзализныци", - GMK Center

За 10 месяцев текущего года объемы перевозок руды по железной дороге выросли почти в два раза, до 27,7 млн т, а черных металлов – на 17%, до 4,3 млн т.

"Резкое увеличение экспорта железной руды связано с открытием морского коридора в августе прошлого года, в результате чего количество рудных грузов в сторону портов резко возросло. За январь-октябрь текущего года "Укрзализныця" перевезла в порты 15,2 млн т (или семь раз больше) железной руды", - указывают аналитики центра.

Они также подчеркнули, что в структуре контейнерных железнодорожных перевозок черные металлы занимают уже 17%.

"После аграриев крупнейшими клиентами "Укрзализныци" по объему перевозок являются компании ГМК. Но после начала войны стоимость экспортной логистики компаний ГМК выросла в 3-5 раз, что негативно отразилось на себестоимости и конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках", - пишет издание.