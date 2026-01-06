Металлургия потеряла часть вклада в ВВП из-за вторжения РФ, но есть и позитив, - СМИ

Ситуация до февраля 2022 года

Так, по данным СМИ, до вторжения РФ горно-металлургический комплекс обеспечивал более 10% ВВП и треть товарного экспорта страны, формируя значительную часть валютных поступлений и налоговых платежей.

В 2021 году вклад ГМК в экономику Украины составил 10,3% ВВП с учетом смежных отраслей и потребительских расходов работников. Доля металлургии в экспорте товаров достигала почти 33%, или 22,2 млрд долларов валютной выручки: предприятия отрасли тогда уплатили около 3,5 млрд долларов налогов и сборов.

Металлургия фактически функционировала как экосистема: сталь была базой для машиностроения, строительства, энергетики и оборонной промышленности. До масштабного вторжения один работник отрасли создавал рабочие места еще для четырех человек в смежных секторах, а каждый тринадцатый наемный работник в Украине был связан с металлургией. Отрасль играла градообразующую роль в Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Мариуполе. В частности:

на "Азовстали" работало более 10 тыс. человек;

на ММК им. Ильича - около 14 тысяч человек;

на "АрселорМиттал Кривой Рог" - почти 20 тысяч человек.

После начала масштабного вторжения сектор понес значительные потери. Предприятия в Мариуполе, на которые приходилось около 40% производства стали, оказались на оккупированной территории. Это привело к потере 40% экспорта чугуна и около 30% экспорта проката.

По итогам 2024 года вклад металлургии сократился до 7,2% ВВП, а экспорт горно-металлургической продукции - до 6,4 млрд долларов, или 15,4% товарного экспорта. Налоговые поступления от ГМК уменьшились до около 1 млрд долларов.

Инвестиции несмотря на войну

Несмотря на потери, отрасль продолжает инвестировать. В 2024 году капитальные вложения металлургических предприятий составили 650 млн долларов, что составляет 18,3% всех инвестиций в промышленность.

Объем инвестиций вырос на 8,3% по сравнению с 2023 годом. В частности, активы группы "Метинвест" в 2025 году направили средства на проекты энергонезависимости - строительство газовых электростанций для стабильной работы во время блэкаутов.

Сейчас металлургия рассматривается как материальная основа послевоенного восстановления - от реконструкции инфраструктуры до жилищного строительства. Она обеспечивает потребности оборонно-промышленного комплекса, в частности производство бронированных элементов, защитных конструкций и инженерных сооружений.

Интеграция с рынком ЕС

Отдельным направлением является интеграция с европейским рынком. ЕС остается основным направлением экспорта украинской стали - около 64% поставок. Но с 2026 года в Евросоюзе начнет действовать Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), что создает дополнительные барьеры для экспорта. Решение о возможных исключениях или отсрочках для Украины пока не принято.

По прогнозам, в 2026 году производство стали в Украине может вырасти до 6,7-7 млн тонн против 6,2 млн тонн за 10 месяцев 2025 года. Около 55% продукции и в дальнейшем будет экспортироваться из-за ограниченного внутреннего спроса.

Среди ключевых сдерживающих факторов эксперты называют нестабильное энергоснабжение, высокую цену электроэнергии, логистические тарифы, дефицит кадров и военные риски.