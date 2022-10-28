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Металлурги призывают "Укрэнерго" оставить тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне

Фото: металлурги призывают "Укрэнерго" покинуть тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Инициатива "Укрэнерго" по повышению тарифов на передачу электроэнергии безосновательна, ведь в своих расчетах компания ссылается на непринятые решения. У компании есть все возможности удержать тариф на передачу на нынешнем уровне: для этого необходимо пересмотреть расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо "Укрметаллургпрома" к главе НКРЭКУ Константину Ущаповскому и главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Металлурги подчеркивают: согласно объяснению, главной причиной роста тарифа является ожидание роста стоимости электроэнергии в результате повышения предельных цен РСВ. При этом данное решение даже не принято. Соответственно его нельзя учитывать в калькуляции тарифа.

"Учитывая отсутствие оснований для роста стоимости электроэнергии в течение 1 месяца, считаем, что расходы на покупку электроэнергии с целью компенсации технологических затрат не должны расти. Следовательно, до конца 2022 г. тариф на передачу электроэнергии должен оставаться на текущем уровне 345,64 грн/ МВт.ч", - говорится в письме.

В то же время, в объединении подчеркнули: в случае принятия данного проекта тарифа годовые расходы украинских металлургов возрастут более чем на 500 млн грн.

"Учитывая, что украинский ГМК потерял более 70% экспорта, а текущее производство стали в Украине составляет менее 15% довоенного уровня, повышение стоимости электроэнергии для украинской металлургии приведет к дальнейшему падению производства и риску потерять стратегически важную отрасль", - поясняется в письме.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273% с 62 до 232,03 грн/МВт.ч, а также на передачу электроэнергии на 84% - с 345 до 636,17 грн/МВт-час. В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится.

В свою очередь глава Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил, что вместо повышения тарифов, "Укрэнерго" следует сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.

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УкрэнергоЭлектроэнергия