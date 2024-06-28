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Металлурги назвали редакцию законопроекта о предотвращении и контроле загрязнения не приемлемой

Фото: металлурги назвали редакцию законопроекта о предотвращении и контроле загрязнения не приемлемой (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Законопроект, принятый парламентом в первом чтении 20 июня, не учитывает реальную экономическую ситуацию в Украине и потери промышленности за 2,5 года войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрметаллургпрома".

Цель законопроекта – имплементировать в украинское законодательство положения Директивы ЕС о промышленных выбросах. Документ предусматривает введение "интегрированного разрешения", которое установит для предприятий конкретные экологические нормативы на выбросы и отходы.

Металлурги отмечают, что предложенный законопроектом максимально возможный срок для перехода на новые экологические стандарты в 7 лет со дня применения выводов не достаточен.

В пресс-службе "Метинвест" отмечают, что в нынешнем виде законопроект не приемлем для отрасли, поскольку не учитывает реальную экономическую ситуацию в Украине и лишает сектор ГМК возможностей для развития.

Директивой определено, что выводы НДТМ являются ориентиром для установления условий разрешений и компетентный орган может, в определенных случаях, устанавливать менее жесткие значения предельно допустимых выбросов. членах ЕС", - подчеркивают в "Метинвест".

Металлурги добавляют, что Украина должна перенимать европейский опыт, поскольку эти обязательства мы взяли на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, однако, следует учитывать войну в Украине, что сильно влияет на работу металлургических предприятий. Европейская система поддержки бизнеса в виде многомиллиардных грантов на экологическую модернизацию.

"В ЕС достижению текущего уровня выбросов загрязняющих веществ в воздух предшествовало почти 30 лет внедрение модернизационных проектов (профинансированных за государственный счет). Предприятия стран-членов ЕС при внедрении Директивы не сталкивались с вызовами такого масштаба как военные действия, несущие угрозу физического уничтожения или захвата производственных предприятий. Учитывая вышесказанное, Укрметаллургпром призывает доработать проект закона с учетом замечаний представителей отрасли и других предприятий", - говорится в обращении объединения.

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