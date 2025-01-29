Металлолом должен работать на экономику, а не лежать на складах "Укрзализныци", - эксперт

"Украинская металлургическая промышленность сталкивается с острым дефицитом металлолома - важного сырья для производства. Это не только усложняет работу металлургов, но и повышает себестоимость их продукции, снижая конкурентоспособность украинского металла на мировых рынках", - отметил Каленков.

По его словам, в то же время "Укрзализныця", по предварительным оценкам, накопила более 200 тысяч тонн лома на своих складах, но уже более полутора лет не продает его. Металлолом мог бы быть реализован через прозрачные аукционы, но этого не происходит. Металлолом просто гниет на складах предприятия, вместо того чтобы приносить Укрзализныце миллиардный доход и обеспечивать финансовую стабильность предприятия. Из-за этого бизнес недополучает дефицитное сырье, а государство - недополучает доходы.

"Сейчас на складах "Укрзализныци" лежит 1,5 млрд гривен. И это происходит в условиях войны - когда экономика нуждается в каждой гривне, а УЗ имеет все юридические возможности проводить торги и реализовывать металлолом через Prozorro.Продажи", - добавил он.

Дефицит сырья создает дополнительное давление на металлургические предприятия, заставляет их сокращать производство и покупать лом по значительно более высоким ценам. Это не только ухудшает ситуацию в отрасли, но и уменьшает валютную выручку и налоговые поступления в бюджет.

Эксперт также подчеркнул, что металлолом "Укрзализныци" должен быть выставлен на открытые торги через Prozorro.Продажи. Это позволит обеспечить металлургов необходимым сырьем, "Укрзализныце" - получить дополнительные миллиардные доходы, а экономике - сохранить поступления в бюджеты всех уровней.