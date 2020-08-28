Металурги заявляють, що законопроект про екоконтроль збільшує тиск на бізнес

Ухвалення законопроекту про державний екоконтроль (№3091) надасть необмежені можливості екоінспекції для тиску на бізнес.

Про це йдеться у зверненні Федерації металургів до заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів та голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

У Федерації зазначають, що нормами законопроекту "Про державний екологічний контроль" (реєстр. №3091) розширюються повноваження екологічної інспекції, що збільшує ризики необгрунтованого тиску на підприємства з боку контролюючого органу.

"Державна екологічна інспекція наділяється надто широкими повноваженнями по нагляду і контролю, що фактично стає інструментом тиску на бізнес", - зазначається у зверненні.

На думку представників федерації, ухвалення законопроекту є неприйнятним, і вони пропонують його відхилити та розробити новий, збалансований проект з залученням до його підготовки експертів, громадських організацій та бізнесу.

"Вважаємо поточну редакцію законопроекту 3091 неприйнятною та такою, що потребує значного доопрацювання", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції заявила, що законопроект про екологічний контроль (№3091) необхідно відкликати, оскільки він створює значні корупційні ризики та загрожує тиском на підприємців.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.