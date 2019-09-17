Металурги вважають токсичними податкові зміни в проекті №1210

Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

Каленков прокоментував законопроект №1210

Зміни в Податковий кодекс повинні вноситися після ретельного аналізу їх наслідків для української економіки. Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи положення законопроекту №1210.

Каленков зазначив, що документ включили норми, які роблять його токсичним для української економіки.

"Проти цього законопроекту вже виступили Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата, Федерація роботодавців України, Український союз промисловців і підприємців і багато інших. І основна причина цього полягає в тому, що все робиться похапцем і в документі прописані норми, які при детальній дискусії туди б просто не увійшли. Тому ми просимо передусім дати час для того, щоб нас почули. Набагато легше витратити час зараз, подивитися на економічні моделі, сценарії розвитку і побачити, до чого це призведе, ніж потім дочекатися неминучого погіршення ситуації", - підкреслив він.

Каленков висловив упевненість, що нова модель рентних платежів на всі види корисних копалин повинна бути вироблена в процесі великої податкової реформи анонсованої прем'єр-міністром, яка має розпочатися навесні наступного року.

"Тому ми пропонуємо навесні повернутися до цього питання, і по новому прописати багато статей, що стосуються не тільки ренти по залізорудній сировині, але рентних платежів на всі корисні копалини і зробити це настільки якісно щоб потім система встояла на багато років вперед", - сказав президент "Укрметалургпрому".

При цьому Каленков повідомив, що під час наради у ДФС сторони домовилися про те, що пропоновані законопроектом №1210 норми у разі їх прийняття повинні вводитися не з моменту підписання закону, а як мінімум з 1 січня 2020 року.

Президент "Укрметалургпрому" також повідомив, що представники вітчизняного гірничо-металургійного комплексу на нараді погодилися з запропонованим законопроектом №1210 підвищенням ставки рентних платежів з 8% до 10%, але виступили категорично проти зміни бази оподаткування.

"Міняти зараз базу оподаткування з урахуванням того, що навесні ми до цього повернемося, неефективно, неправильно, шкодить галузі та всій українській економіці", - упевнений він.

Нагадаємо, раніше Спілка українських підприємців закликала відкликати законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".