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Металлурги считают токсичными налоговые изменения в проекте №1210

Новости » Экономика    17.09.2019 - 12:44
Металлурги считают токсичными налоговые изменения в проекте №1210
Фото: Александр Каленков (УНИАН)

Каленков прокомментировал законопроект №1210

Изменения в Налоговый кодекс должны вноситься после тщательного анализа их последствий для украинской экономики. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя положения законопроекта №1210.

Каленков отметил, что в документ включили нормы, которые делают его токсичным для украинской экономики.

"Против этого законопроекта уже выступили Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей и многие другие. И основная причина этого заключается в том, что все делается впопыхах и в документе прописаны нормы, которые при детальной дискуссии туда бы просто не вошли. Поэтому мы просим прежде всего дать время для того чтобы нас услышали. Гораздо легче потратить время сейчас, посмотреть на экономические модели, сценарии развития и увидеть, к чему это приведет, чем потом дождаться неизбежного ухудшения ситуации", - подчеркнул он.

Каленков выразил уверенность, что новая модель рентных платежей на все виды полезных ископаемых должна быть выработана в процессе большой налоговой реформы анонсированной премьер-министром, которая должна начаться весной следующего года.

"Поэтому мы предлагаем весной вернуться к этому вопросу, и по новому прописать многие статьи, касающиеся не только ренты по железорудному сырью, но рентных платежей на все полезные ископаемые и сделать это настолько качественно чтобы система потом устояла на многие годы вперед", - сказал президент "Укрметаллургпрома".

При этом Каленков сообщил, что во время совещания в ГФС стороны договорились о том, что предлагаемые законопроектом №1210 нормы в случае их принятия должны вводиться не с момента подписания закона, а как минимум с 1 января 2020 года.

Президент "Укрметаллургпрома" также сообщил, что представители отечественного горно-металлургического комплекса на совещании согласились с предлагаемым законопроектом №1210 повышением ставки рентных платежей с 8% до 10%, но выступили категорически против изменения базы налогообложения.

"Менять сейчас базу налогообложения с учетом того что весной мы к этому вернемся, неэффективно, неправильно, вредит отрасли и всей украинской экономике", - уверен он.

Напомним, ранее Союз украинских предпринимателей призвал отозвать законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Бюджет-2020 не предусматривает изменений в Налоговом кодексе Украина может потерять рынки сбыта в случае принятия проекта 1210, - нардеп
Новости Украины Александр КаленковУкрметаллургпромНалогиНалоговый кодекс
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