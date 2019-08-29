Металурги закликали Зеленського обговорити з Трампом скасування мит на сталь

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков закликав президента Володимира Зеленського обговорити на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом питання про скасування мита на українську сталь. Про це йдеться у відповідному листі "Укрметалургпрому" до Зеленського.

"Просимо Вас підняти питання про зацікавленість України отримати квоту на безмитні поставки сталі в США під час зустрічі президентів України і США", - йдеться в листі до Зеленського.

Як відомо, 25-відсоткове мито на імпорт всіх видів сталевої продукції США ввели в березні 2018 року. Згодом Австралія, Аргентина, Бразилія, Південна Корея, Канада і Мексика домоглися виключення з-під дії 25-відсоткового мита.

Але Україні не вдалося вступити в переговори щодо скасування мита для своєї продукції, хоча США були готові до діалогу.

За даними "Укрметалургпрому", виробництво металургійної продукції забезпечують робочі місця для 250 тис. українців і доходи для їх сімей. Експорт продукції гірничо-металургійного комплексу генерує більше 35 млрд грн податків в рік. Металургійна продукція займає 61% в частці українського експорту в США.

"Український імпорт не загрожує нацбезпеці США, оскільки частка України в структурі імпорту сталевої продукції в США складає менше 1%", - йдеться у листі "Укрметалургпрому" до Зеленського.

Нагадаємо, Трамп і Зеленський зустрінуться у Варшаві. Зараз США ведуть підготовку до зустрічі двох президентів.