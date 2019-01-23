Металурги опинилися в групі ризику через підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Існує ризик, що вітчизняні підприємства можуть вийти в негативну рентабельність

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, заплановані "Укрзалізницею" вже з 1 лютого, будуть мати негативні наслідки для основних експортних галузей вітчизняної економіки: хімічного, аграрного та металургійного секторів. Про це заявили експерти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал"

Підвищення тарифів на вантажні перевезення заплановано майже на чверть протягом року, повідомляють журналісти, вказуючи, що це може значно нівелювати зростання економіки країни, на яку в поточному році уряд розраховує.

Від цього також попереджають незалежні експерти та представники профільних асоціацій. Фахівці відзначають, що на тлі очікуваного уповільнення світової економіки такі кроки державного монополіста поставлять на грань конкурентоспроможності продукції хімічного, металургійного та аграрного секторів.

За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, є ризик, що вітчизняні підприємства можуть вийти в негативну рентабельність.

"Для нас це вже стане критичним. Ми будемо працювати з нульовою рентабельністю, або окремі підприємства взагалі вийдуть в негативну рентабельність", – пояснив Біленький.

Експерти відзначають, що протягом минулого року витрати основних вітчизняних вантажовідправників вже виросли майже на 20 млрд гривень.

У той же час ефективність роботи "Укрзалізниці" залишається недостатньою, зазначає "5 канал".