Металурги та аграрії закликають Кабмін не скасовувати відшкодування ПДВ для експортерів сировини

Ініціатива щодо скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини, яка міститься у Плані відновлення України від наслідків війни, може призвести до негативних наслідків для економіки України та призвести до занепаду найбільших галузей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист від "Укрметалургпрому" та Української зернової асоціації до співголів Нацради з відновлення України від наслідків війни - Руслана Стефанчука, Дениса Шмигаля та Андрія Єрмака.

Підписанти нагадали: українська залізорудна галузь за своєю суттю є більше переробною, аніж добувною, оскільки вміст заліза в у руді, яку добувають в Україні, не перевищує 25%-35%, а товарною продукцією вважається сировина з вмістом заліза не нижче 63%. І для досягнення такого рівня українська руда проходить збагачення - дуже капітало- та енергоємний процес, який перетворює український ЗРК та обкотиші на товар з високою доданою вартістю.

"До того ж, специфікою ГМК України є те, що переважна більшість компаній відносяться до вертикально-інтегрованих систем "руда-метал". І коли на світовому ринку знижується попит на металеві вироби, такі компанії мають можливість протриматися саме шляхом експорту залізорудної продукції. І тому додатковий фінансовий тиск на експорт сировини - це втрата стійкості галузі, яка через війну переживає найскрутніші часи та, протягом наступних років, вимагатиме значні ресурси для відновлення та розвитку", - наголошується у листі.

Таким чином, додаткові неринкові обмеження, такі як скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини, не призведуть до очікуваного підвищення рівня переробки в Україні, а, навпаки, будуть мати критичні наслідки - як для металургійної галузі, так і для економічної стабільності та національної безпеки України, підкреслили автори листа.

Що ж стосується аграрно-промислового комплексу, то тут скасування відшкодування ПДВ сприяло тільки збільшенню частки "сірого" ринку. Тож для того, аби стимулювати розвиток переробної галузі, владі слід зосередити увагу на покращенні доступу та побудові інфраструктури (електрика, водопостачання, водовідведення, газові мережі, дороги, залізничні гілки тощо) до потенційних локацій розміщення переробних підприємств, а також забезпечити спрощення процедур дозволів і ліцензій. Все це дозволить інвесторам розглядати Україну як більш привабливу країну для здійснення інвестицій, наголошується у листі.

"Окремо слід наголосити, що наявність зазначених заходів є негативним сигналом для інвесторів: "сировиною" може бути визначено більшість товарів, оскільки для кожного наступного етапу переробки готова продукція попереднього є сировиною. Це призводить до чергової невизначеності та неоднозначного трактування самого поняття. А по-друге, ПДВ є податком кінцевих споживачів в Україні, тому відшкодування ПДВ експортерам - базове зобов’язання держави, а не інструмент стимулювання експорту"», - наголошують металурги та аграрії.

Автори листа переконані: лише додаткові стимули для інвестицій у переробку сприятимуть виробництву в Україні товарів з більшою доданою вартістю. В той час як скасування відшкодування ПДВ призведе лише до критичних наслідків для економіки.

Нагадаємо, раніше проти цієї ініціативи виступив керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський: він заявив, що скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини зашкодить економіці і може остаточно підкосити експортні галузі. Зараз владі потрібно балансувати бюджет, а відповідно - максимально стимулювати експортерів.