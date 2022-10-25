"Металлист" поддержит молодежную академию в Черновцах благодаря партнерству с Favbet, - гендиректор

Харьковский футбольный клуб "Металлист" обеспечит функционирование молодежной академии команды в Черновцах в рамках партнерства по Favbet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Металлиста" Валерия Григу.

"Сотрудничество с Favbet будет касаться не только выступлений ФК в Премьер-лиге, но и поможет обеспечить функционирование молодежной академии команды, которая сейчас переехала в Черновцы", - сообщил гендиректор клуба.

В Favbet отметили, что бизнес, как и спорт, должен создавать дополнительную ценность для общества, поскольку спонсорские контракты компании рассматриваются в первую очередь как партнерство – сотрудничество двух сторон, объединенных общими интересами.

"В 2022 году некоторые из планов Favbet по поводу спонсорства пришлось корректировать - в феврале и марте нашей первоочередной задачей стали безопасность сотрудников, их финансовая поддержка, а также помощь армии. Когда ситуация немного стабилизировалась, начали возвращаться к привычной работе, в том числе и по поводу партнерства", - рассказывает Денис Якимов, Head of Sport Marketing Favbet.

В целом в этом году Favbet поддерживает ряд украинских футбольных клубов как в элитном дивизионе, так и в более низких по рангу футбольных лигах.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.