"Металлист 1925" вернулся в УПЛ после годичного перерыва: "Левый Берег" понизился в классе

Плей-офф за право играть в УПЛ, ответный матч

"Металлист 1925" - "Левый Берег" - 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Калитвинцев, 90

Хозяева в роли гостей

В первом поединке "Металлист 1925", находившийся в роли гостя, одолел столичный клуб с минимальным преимуществом - 1:0.

В ответной игре команды формально поменялись местами. Теперь де-юре хозяином был харьковский клуб, хотя де-факто ничего абсолютно не изменилось. Команды снова вышли на поле все того же стадиона "Левый Берег" в Киевской области.

Если сравнить эту пару соперников с другой, игравшей в плей-офф - "Ворскла" - "Кудривка", можно смело констатировать: класс харьковского и киевского коллектива заметно выше. Команды демонстрируют грамотную, содержательную игру. И хотелось, чтобы они обе были представлены в УПЛ. Но так не могло быть.

Как прошла игра

"Металлист 1925", забив гол в конце первого тайма предыдущей встречи, во втором - полностью закрылся и действовал на удержание счета. Так вот ответный матч во многом стал продолжением второго тайма первой игры.

Имея солидный подбор исполнителей, такой, что и некоторые клубы элиты позавидуют, харьковчане сумели организовать почти неприступную стену в своей защите. Киевская команда, как ни билась в нее лбом, проломить не смогла.

До перерыва было много борьбы и почти не возникало моментов. После - ситуация стала веселее. Сначала киевляне усилиями Когута заставили проявить мастерство голкипера "металлистов" Варакуту. А затем и номинальные хозяева ответили: шансы имели Мба и Рашица. Но особенно опасно атаковал Гаджиев, который появился на поле со скамейки запасных. Здесь уже безупречно сыграл вратарь "аистов" Механив. Впоследствии чудом не попал в ворота киевлян Калитвинцев. У столичной команды неплохой момент возник также у Синицы.

В конце концов зрители дождались гола. Результативной оказалась контратака харьковчан. Гол сделал Рашица, который прекрасно разобрался в ситуации в штрафной соперника и отдал идеальный ассист на Калитвинцева. Тому оставалось только попасть в ворота.

"Металлист 1925" завершил победой и второй матч противостояния. Это означает, что харьковский клуб после годичного перерыва вернулся в число сильнейших команд Украины. "Левый Берег", в свою очередь, отыграв год в УПЛ, снова отправился во второй по силе дивизион отечественного футбола.