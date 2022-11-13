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"Металлист 1925" обыграл "Ингулец" и прервал 6-матчевую серию без побед в УПЛ: видео

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Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 18:10
"Металлист 1925" обыграл "Ингулец" и прервал 6-матчевую серию без побед в УПЛ: видео Фото: "Металлист 1925" наконец-то завершил матч УПЛ победой (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой харьковского "Металлиста 1925" над "Ингульцем" из Петрового завершился матч 13-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Металлист 1925" – "Ингулец" – 2:1

Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 – Козак, 23

В первой половине команды обменялись голами. Открыли счет номинальные гости. Это Смоляков зряче подал в штрафную с левого фланга, а Козак сыграл на опережение и в падении пробил мимо Мозиля.

Харьковчане отыгрались перед перерывом благодаря стандарту. После углового с левого фланга Курило головой сбросил мяч на дальнюю стойку, где свободный Русин в одно касание отправил мяч в сетку ворот "Ингульца" – 1:1.

После перерыва возможности вырвать победу имели и хозяева, и гости. В частности, петровец Ковалев пушечным выстрелом со штрафного с расстояния в 25 метров попал в перекладину. Были и другие моменты.

Тем не менее, победу одержал "Металлист 1925". Победный гол харьковчане организовали на 79-й минуте. После углового Безуглый эффектно пробил головой со второго этажа и отправил мяч впритирку со стойкой – Паламарчук оказался бессилен.

Три набранных очка позволили хозяевам подняться на 10-е место в УПЛ и прервать серию из шести матчей подряд без побед. Теперь харьковчане набрали 14 очков. Тем временем "Ингулец" – предпоследний (7 пунктов).

К слову, ранее "Днепр-1" сыграл вничью с "Ворсклой" на Закарпатье.

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