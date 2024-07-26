"Металлист 1925" неожиданно проиграл "Левому берегу" полуфинал турнира за место в УПЛ

Украина, Премьер-лига, переходный турнир

"Левый берег" – "Металлист 1925" – 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4

Харьковчане сделали ставку на активный старт и упустили несколько возможностей еще до экватора тайма. Сначала Ари Моура с острого угла попал в перекладину. Дальше Овусу не смог пробить Механива с нескольких метров. Впоследствии Борячука со штрафного отправил мяч над девяткой.

На 31-й минуте нападающий пробил в руки вратарю из пределов штрафной, а дальний выстрел Ари Моуры Механив парировал. Под занавес же первой половины сработало самое известное футбольное правило. "Левый берег" открыл счет фактически с первого момента – Войцеховский замкнул дальнюю штангу после прострела Когута.

Несмотря на ожидания, "Металлист 1925" не улетел вперед с начала второй 45-минутки. Да, подопечные Виктора Скрипника владели территориальным преимуществом. Однако столичный коллектив слаженно действовал в обороне и гасил все попытки харьковчан обострить ситуацию.

Время шло, а фаворит противостояния ничего не мог создать у владений Механива. Под занавес же встречи "Металлист 1925" едва не пропустил второй мяч, но Колесник с двух попыток не сумел переиграть Мозиля. Но в добавленное арбитром время команда Скрипника сравняла счет - Кравец оказался в роли центрфорварда и с линии вратарского отправил мяч в сетку.

Пришлось командам перейти к серии одиннадцатиметровых. Там команды были точными до девятого удара. Харьковчанин Ари Моура попал в штангу. Зато киевлянин Соколов мощно пробил под перекладину и вывел "Левый берег" в финал мини-турнира. Там "аисты" встретятся с победителем поединка закарпатского "Миная" и "Эпицентра" из Каменец-Подольского.