RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Металлист 1925" неожиданно проиграл "Левому берегу" полуфинал турнира за место в УПЛ

Фото: Овусу Фримпонг не смог забить "Левому берегу" (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Левый берег" в серии послематчевых пенальти обыграл харьковский "Металлист 1925" в рамках 1/2 финала мини-турнира за путевку в Премьер-лигу на сезон 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходный турнир

"Левый берег" – "Металлист 1925" – 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4

 

Харьковчане сделали ставку на активный старт и упустили несколько возможностей еще до экватора тайма. Сначала Ари Моура с острого угла попал в перекладину. Дальше Овусу не смог пробить Механива с нескольких метров. Впоследствии Борячука со штрафного отправил мяч над девяткой.

На 31-й минуте нападающий пробил в руки вратарю из пределов штрафной, а дальний выстрел Ари Моуры Механив парировал. Под занавес же первой половины сработало самое известное футбольное правило. "Левый берег" открыл счет фактически с первого момента – Войцеховский замкнул дальнюю штангу после прострела Когута.

Несмотря на ожидания, "Металлист 1925" не улетел вперед с начала второй 45-минутки. Да, подопечные Виктора Скрипника владели территориальным преимуществом. Однако столичный коллектив слаженно действовал в обороне и гасил все попытки харьковчан обострить ситуацию.

Время шло, а фаворит противостояния ничего не мог создать у владений Механива. Под занавес же встречи "Металлист 1925" едва не пропустил второй мяч, но Колесник с двух попыток не сумел переиграть Мозиля. Но в добавленное арбитром время команда Скрипника сравняла счет - Кравец оказался в роли центрфорварда и с линии вратарского отправил мяч в сетку.

Пришлось командам перейти к серии одиннадцатиметровых. Там команды были точными до девятого удара. Харьковчанин Ари Моура попал в штангу. Зато киевлянин Соколов мощно пробил под перекладину и вывел "Левый берег" в финал мини-турнира. Там "аисты" встретятся с победителем поединка закарпатского "Миная" и "Эпицентра" из Каменец-Подольского.

К слову, Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныУПЛ