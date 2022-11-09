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Meta установила антирекорд по количеству уволенных сотрудников

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Среда 09 ноября 2022 14:33
Meta установила антирекорд по количеству уволенных сотрудников Фото: Марк Цукерберг, основатель Facebook (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta прибегла к массовому сокращению в своей компании. За раз уволила 11 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Meta.

В собственном обращении Марк Цукерберг заявил о самых сложных изменениях, которые вынуждена была принять его компания.

"Я решил сократить численность нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников", - сказал Цукерберг.

Также Цукерберг взял на себя всю ответственность за увольнение людей. Последним обещают выплатить базовую зарплату за 16 недель, покрыть страхование здоровья бывших работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

Глава компании добавил, что в 2023 году Meta будет меньше нанимать людей на работу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Meta планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

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Марк Цукерберг
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