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Meta впервые разоблачила в соцсетях спецоперацию Китая по влиянию на избирателей США

Фото: Facebook впервые разоблачил спецоперацию Китая по влиянию на избирателей США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Meta сорвала первую спецоперацию Китая в социальных сетях по оказанию влияния на избирателей в США в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Китайские операции, которые мы пресекали ранее, были направлены на потребителей в Южной Азии, эта же непосредственно влияла на американцев и грядущую избирательную кампанию", - заявил руководитель отдела глобальной разведки угроз Meta Бен Ниммо.

Сеть ботов поддерживала фейковые учетные записи в социальных сетях Facebook и Instagram. У Meta пока недостаточно доказательств, чтобы сказать, кто в Китае стоит за этой деятельностью.

Согласно отчету, с ноября 2021 года поддельные аккаунты выдавали себя за либеральных и консервативных американцев в разных штатах, размещали мемы и скрывались в комментариях к публикациям публичных лиц.

Ранее мы писали, что браузер, встроенный в мобильные приложения Facebook и Instagram, способен отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.

Также сообщалось, что Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов. Аналитики связывают это с глобальным замедлением экономики и отдельной опцией от Apple.

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