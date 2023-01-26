Meta возобновит учетные записи Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, в ближайшие недели вернет доступ к своим учетным записям бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это произойдет чуть более чем через два года после остановки аккаунтов, последовавшей за нападением на Капитолий 6 января 2021 года. "Наша решимость состоит в том, что риск для общества достаточно снизился. Таким образом, в ближайшие недели мы возобновим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram. Однако мы делаем это благодаря новым предохранителям, чтобы не допустить повторных нарушений", - отметил президент Meta по глобальным делам Ник Клегг.