За місяць роботи телефонної лінії ПЛІД оброблено 60 звернень, - Солодченко

Запроваджена Державною фіскальною службою телефонну лінію “ПЛІД” (Персональна лінія інтерактивного доведення) за перший місяць роботи прийняла 60 дзвінків. Бізнес користується наданою їм додатковою можливістю захисту або ж реалізації свої прав.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

“Вирішив експериментувати та запустити нестандартну ідею – Персональну Лінію Інтерактивного Доведення (#ПЛІД). Це мій особистий номер телефону (+380 93 195 77 84), який я оприлюднив у Facebook. Підприємці можуть контактувати зі мною напряму та повідомляти про неправомірні дії податкової міліції під час проведення ними обшуків, допитів тощо. За місяць, протягом якого цей телефон працює, надійшло 60 дзвінків”, - говориться в повідомленні.

Солодченко також зазначив, що ПЛІД стала не лише додатковим інструментом для комунікації служби з бізнесом, а й її запровадження вплинуло на роботу працівників ДФС.

"Всі працівники ДФС також усвідомлюють, що, в разі їх неправомірних дій, я про це дізнаюсь. В результаті, ще й дисципліна в лавах служби зростає", - додав він.

За його словами, на початку на лінію телефонували, щоб перевірити чи працює вона. Наразі переважна кількість дзвінків поки що стосується блокування податкових накладних.

“Пояснюю всім, що зараз податкова міліція не входить до складу комісій з питань зупинення реєстрації податкових накладних”, - додав Сергій Солодченко.

Він вважає, що ПЛІД успішно виконує свою місію, яка полягає в оперативному реагуванні на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції.

“Тому я буду продовжувати цю практику й надалі, щоб змінити філософію діяльності та сприйняття податкової міліції, контролювати дії своїх підлеглих та не допускати їх некоректної поведінки”, - наголосив в.о. голови ДФС.

Нагадаємо, раніше Державна фіскальна служба запропонувала більш логічний алгоритм взаємодії податкових ревізорів зі слідчими та оперативниками податкової міліції.