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За місяць КПВВ на Донбасі перетнули понад 40 тисяч осіб

Автор: Даша Харченко

З 10 листопада контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі перетнули майже 43 тисячі осіб. Проте відновлення пропуску через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів залишається заблокованим російськими окупантами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Крім наявних раніше контрольних пунктів, мали розпочати роботу два нових -"Золоте" та "Щастя". Проте відновлення пропуску блокують бойовики.

"Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати на тимчасово окуповану територію України через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар’їнка". До КПВВ "Гнутове" охочі перетнути лінію розмежування так і не прибували. Загалом, на всіх дорожніх коридорах окупанти не допустили на тимчасово окуповану територію України 137 осіб та 15 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники додають, що фактично пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", а рух через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

Раніше заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, скільки звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України надіслали в Міжнародний кримінальний суд. Звернення стосуються не тільки Донбасу.

Крім того, Мамедов заявляв, що статус воєнного злочинця через події на Донбасі можуть отримати більш ніж 100 людей. Прокурори вже оголосили про підозру більш ніж 50 людям.

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