За місяць у Києві оновлено максимальну кількість температурних рекордів

Середньомісячна температура березня 2020 року у Києві досягла 6,5 градусів, що на 5,8 градусів перевищує кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, цьогорічний березень став третім у рейтингу найтепліших у столиці за 140 років та першим за кількістю температурних рекордів, яких було встановлено 12.

Найхолодніше було 24 числа, коли температура під ранок опустилась до 4,5 градусів морозу, а найтепліше 29 березня, коли температура після полудня досягла 19,4 градусів тепла.

До парадоксів нинішнього березня кліматологи відносять ту обставину, що найтеплішою виявилась перша декада, середня температура якої досягла 7,6 градусів, а найхолоднішою - третя, температура якої була 5,3 градусів тепла.

Березень був скупим на опади, яких випало лише 15,2 мм, що становить 39% кліматичної норми, додали в обсерваторії.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - лютого 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.