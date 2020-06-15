За місяць кількість померлих від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі

В середньому від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 проходить 2 тижні
З 15 травня до 15 червня кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі. За місяць померли 435 українців.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.
Так, 15 травня в Україні було зареєстровано 476 смертей. Станом на сьогодні кількість летальних випадків - 901.
Показник смертності становить 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник смертності по Україні - 2,9%.
Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:
"Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 склала 14 днів. Від моменту госпіталізації в ЗОЗ до смерті - 9 днів", - повідомили у ЦГЗ.
Нагадаємо, в структурі померлих від коронавірусу переважають люди старше 50 років.
З початку пандемії коронавірус підтвердили у майже 32 тис. українців, за останню добу захворіли 656 громадян.
Автор: Роман Калиниченко