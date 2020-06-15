За місяць кількість померлих від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі

З 15 травня до 15 червня кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла майже вдвічі. За місяць померли 435 українців.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Так, 15 травня в Україні було зареєстровано 476 смертей. Станом на сьогодні кількість летальних випадків - 901.

Показник смертності становить 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник смертності по Україні - 2,9%.

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:

Івано-Франківській області (5,4%);

Кіровоградській (5,3%);

Полтавській (4,7%);

Чернівецькій (4,3%);

Черкаській (3,7%);

Львівській області (3,6%).

"Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 склала 14 днів. Від моменту госпіталізації в ЗОЗ до смерті - 9 днів", - повідомили у ЦГЗ.

Нагадаємо, в структурі померлих від коронавірусу переважають люди старше 50 років.

З початку пандемії коронавірус підтвердили у майже 32 тис. українців, за останню добу захворіли 656 громадян.