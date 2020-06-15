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В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     15.06.2020 - 08:56
В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 32 тисяч

Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксували 656 нових випадків коронавірусу. Кількість заражених знову зростає.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Загальна кількість заражених з початку епідемії складає 31 810 людей. Всього одужали 14 253 людей (за минулу добу 171 особа), а померли 901 людина (за вчора 12 випадків).

Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

Наступного дня тільки на 6 випадків менше, а 13 червня був зафіксований новий антирекорд - 754 заражених коронавірусом за добу.

Разом з тим, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні.

Втім, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що про другу хвилю коронавірусу в Україні говорити рано.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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