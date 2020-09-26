Місце катастрофи під Харковом обстежуватимуть мінімум два дні

Місце катастрофи військового літака АН-26 під Харковом будуть обстежувати як мінімум два дні. Уламки можуть перебувати на відстані до п'яти кілометрів.

Про це під час позачергового засідання уряду розповів заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров.

"Доповідаю про те, що огляд місця події буде здійснюватися ще мінімум два дні, тому що уламки можуть перебувати на відстані від трьох до п'яти кілометрів від епіцентру події. Обов'язково їх зібрати для того, щоб встановити реальну картину", - сказав замглави ОП.

Татаров також закликав допомогати у розслідуванні усіх, хто має інформацію про катастрофи.

"Я зараз закликаю також усіх, хто мають інформацію про подію, усіх, хто володіє ситуацією, у тому числі що передувало цій події, прохання ділитися, допомогати", - зазначив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила хронологію авіакатастрофи військового літака АН-26, який розбився у Харківській області.

Як писало РБК-Україна, літак АН-26 розбився увечері в п'ятницю, 25 вересня, поблизу Чугуєва в Харківській області. В результаті катастрофи загинули 26 осіб. Одна людина перебуває у лікарні.