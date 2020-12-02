Місцева влада підтримує посилення обмежень на свята, - Шмигаль

Уряд провів опитування серед місцевої влади щодо оптимальних карантинних обмежень. Більшість мерів і голів облдержадміністрацій підтримали посилення обмежень на святкові дні.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.
"Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді заявили про позитивний ефект від карантину вихідного дня.
Також Шмигаль повідомив, що в Україні більше не буде карантину вихідного дня. На вихідні і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.
При цьому Кабінет міністрів зараз розробляє збалансоване рішення про можливе посилення карантинних обмежень. Про прийняття рішення уряд повинен повідомити за 7 днів.