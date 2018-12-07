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Місцеві ради вимагають від Порошенка скасувати рішення про підвищення ціни на газ

Новини » Політика    07.12.2018 - 15:30
Місцеві ради вимагають від Порошенка скасувати рішення про підвищення ціни на газ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Місцеві ради різних рівнів продовжують звертатися до президента України

За ініціативи Юлії Тимошенко та фракцій "Батьківщини" місцеві ради різних рівнів продовжують звертатися до президента України з вимогою негайно скасувати рішення про підвищення ціни на газ для населення. Відповідні звернення до влади на своїх позачергових сесіях ухвалила 181 рада: 176 місцевих і 5 обласних, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Тільки у  Київській області, наприклад, скасувати це підвищення тарифів вимагають 19 рад: Яготинська, Бучанська, Вишнева, Переяслав-Хмельницька, Таращанська, Миронівська, Богуславська, Обухівська, Українська, Вишгородська, Васильківська міські ради, Тетіївська, Бородянська, Згурівська, Фастівська, Ставищенська, Переяслав-Хмельницька районні ради, Тетіївська міська ОТГ, а також депутати Києво-Святошинської райради.

"Рішення уряду про підвищення ціни на газ на 23,5% спричинило хвилю цілком виправданого обурення, адже на тлі наднизьких соцстандартів підвищення комунальних платежів є злочином проти українців, – сказав депутат від ВО "Батьківщина" Яготинської міськради Володимир Білиця. – Ми як місцеві депутати не можемо стояти осторонь цих проблем, адже йдеться про гідний рівень життя людей, які й обрали нас на ці посади".

Нагадаємо, як наголошував народний депутат від фракції "Батьківщина" Юрій Одарченко, рішення про підвищення ціни на газ – це свідчення недолугої політики влади.

"Підвищення ціни на газ не має жодного економічного обґрунтування. Депутати від "Батьківщини" ініціювали проведення позачергових сесій рад з вимогою негайно скасувати рішення про підвищення ціни на газ для населення!", – заявив він.

За його словами, "обґрунтування підвищення тарифів на газ до ринкових цін – прикриття чергової схеми збагачення влади за рахунок простих українців".

Нагадаємо, Тимошенко звернулася до депутатів всіх рівнів – обласних, районних, міських – негайно скликати позачергові сесії і вимагати від президента Порошенка скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення цін на газ, тарифів на тепло і гарячу воду.

Тимошенко: влада на місцях має належати громадянам
Новини України БатьківщинагазТимошенко Юлія
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