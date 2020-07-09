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Місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - президент

Четвер 09 липня 2020 12:34
Місцеві дороги передадуть на баланс "Укравтодору", - президент
Фото: автомобілі на дорогах (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленський говорить, що у багатьох випадках в Україні доріг немає

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі дороги місцевого значення повинні перейти на баланс "Укравтодору". У той же час він говорить, що це не співпадає з політикою децентралізації.

Про це президент заявив на брифінгу у Волинській області.

Зеленський говорить, що у багатьох випадках в Україні доріг немає.

"Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні, на 10 років", - заявив він.

Нагадаємо, президент заявляв, що планується до кінця року відремонтувати рекордні 370 км доріг у Закарпатській області.

Зазначимо, Служба безпеки України в Рівненській області викрила депутата районної ради на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг державного значення.

Також у Кривому Розі правоохоронці викрили посадових осіб, які привласнили майже 29 млн грн, виділених з міського бюджету для капітального ремонту дороги в місто.

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