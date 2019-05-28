Місцева влада неправильно розподіляє кошти екоподатку, - Семерак

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Близько половини коштів екоподатку не йдуть на поліпшення екології

Кошти екологічного податку на місцях неправильно розподіляються. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

Крім того, близько половини коштів від даного податку, які надходять до державного бюджету залишаються в загальному фонді бюджету і не йдуть на поліпшення екології.

"Статистика показує, що місцеві органи в середньому витрачають менше половини з цих коштів (коштів екологічного податку), які вони отримують. Інша половина коштів залишається в загальному фонді бюджету", – повідомив Семерак.

Як повідомлялося раніше, екологи пропонують законодавчо закріпити перерозподіл надходжень від екологічного податку, щоб ці гроші направлялися безпосередньо на модернізацію шкідливих виробництв і поліпшення екологічного стану в найбільш забруднених регіонах країни.

"Екологи впевнені, що до 70 відсотків екологічного податку потрібно повертати підприємствам, щоб компанії могли інвестувати ці гроші в реалізацію проектів по збереженню навколишнього середовища", – йдеться в сюжеті.

За словами учасника форуму, промислового еколога Владислава Варнавського, подібна практика працює в ЄС, наприклад, в Чехії.

"На вимогу громадянського суспільства держава співпрацювала з промисловими підприємствами і підтримувала їх на шляху до нових вимог в Європі, в Чеській Республіці, в Німеччині. З 2016-го року, коли вступили в силу нові нормативи, підприємства отримували певну допомогу від держави. І це допомагало їм швидше перетворювати свої підприємства на більш екологічно безпечні", – заявив еколог.