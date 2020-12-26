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На місці вибуху фургона в Нешвіллі знайшли людські рештки

США, Субота 26 грудня 2020 06:28
На місці вибуху фургона в Нешвіллі знайшли людські рештки
Фото: наслідки вибуху (twitter.com/NashvilleFD)
Автор: Даша Харченко

Американські правоохоронці виявили людські рештки на місці вибуху автомобіля в місті Нешвілл, штат Теннесі. Водночас поки не з’ясовано, як ці останки пов'язані з вибухом.

Про це повідомляє АР з посиланням на свої джерела.

В поліції ще не знають, чи можуть останки належати особі, яку вважають винною, або жертві.

"Двоє представників правоохоронних органів повідомили про виявлення людських рештків поблизу вибуху, який прогримів у центрі міста Нешвілл у Різдвяну ніч", - зазначається в повідомленні.

Більше деталей не повідомляється.

Нагадаємо, в п’ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля у центрі міста. В результаті інциденту постраждали троє осіб. Представник місцевої поліції Дон Арон заявив, що слідство вважає пригоду навмисним вибухом.

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