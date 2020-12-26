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На месте взрыва фургона в Нэшвилле нашли человеческие останки

США, Суббота 26 декабря 2020 06:28
На месте взрыва фургона в Нэшвилле нашли человеческие останки
Фото: последствия взрыва (twitter.com/NashvilleFD)
Автор: Даша Харченко

Американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля в городе Нэшвилл, штат Теннеси. Однако пока не выяснено, как эти останки связаны со взрывом.

Об этом сообщает АР со ссылкой на свои источники.

В полиции еще не знают, могут ли останки принадлежать лицу, которое считают виновным, или жертве.

"Двое представителей правоохранительных органов сообщили об обнаружении человеческих останков близ взрыва, который прогремел в центре города Нэшвилл в Рождественскую ночь", - отмечается в сообщении.

Больше деталей не сообщается.

Напомним, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле (штат Теннеси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали трое человек. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.

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