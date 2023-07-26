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Месси устроил феерию за "Интер Майами" в Кубке лиг США и Мексики

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Форт-Лодердейл, Среда 26 июля 2023 10:04
Месси устроил феерию за "Интер Майами" в Кубке лиг США и Мексики Фото: Лионель Месси и Роберт Тейлор забили по два гола (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси стал сотворцем победы американского "Интера Майами" в матче Кубка лиг против "Атланты Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок лиг, группа 10

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" – 4:0

Голы: Месси, 8, 22, Тейлор, 44, 53

Нереализованный пенальти: Альмада, 86 (АЮ)

Удаление: Макви, 84 (ИМ, прямая красная карточка)

"Чапли" открыли счет уже на 8-й минуте. Бускетс передачей из глубины вывел Месси один на один с вратарем, а "десятка" флоридцев пробил в штангу и добил мяч в сетку. А к середине тайма аргентинец оформил дубль.

На 22-й минуте впервые сработала связка Месси с финном Тейлором. Нападающий отдал налево партнеру в атаке "Интера Майами", а тот вернул в центр штрафной. Туда ворвался чемпион мира и в касание отправил мяч в сетку.

Добил гостей Тейлор дублем до и после перерыва. В первом случае хавбек получил пас Кремаски и мощным ударом под перекладину забил с острого угла. А во второй половине Месси вывел его на оперативное пространство, а финн пробил под дальнюю штангу – 4:0 в итоге.

С двумя победами из двух возможных "Интер Майами" оформил выход в плей-офф Кубка лиг. Там соперником "цапель" станет победитель группы 9, в которую попали "Хьюстон Динамо", "Орландо Сити" и "Сантос Лагуна". 21 августа Месси впервые выйдет на матч МЛС – против "Шарлотта".

К слову, ранее Месси дебютом за "Интер Майами" обновил рекорд футбольных трансляций на ТВ Штатов.

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