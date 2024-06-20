Месси и компания бросают вызов Европе: расписание, прогноз и где смотреть Копа Америка-2024

В ночь на пятницу в американской Атланте начнется 48-й розыгрыш Кубка Америки. В этом году КОНМЕБОЛ взял в соорганизаторы турнира КОНКАКАФ, поэтому десяти сборным Южной Америки составят компанию 6 национальных команд из Северной и Центральной Америки. Хозяином турнира стали Соединенные Штаты. Турнир примут 14 американских городов от Санта-Клары в Калифорнии до Ист-Резерфорда в Нью-Джерси.

В матче-открытии сборная Аргентины приступит к защите титула в противостоянии с Канадой. Примет поединок 71-тысячная арена в штате Джорджия. "Мерседес-Бенц Стэдиум" делят клуб НФЛ "Атланта Фелконс" и представитель МЛС "Атланта Юнайтед". Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени. Обе команды будут соревноваться в группе A, где их соперниками также станут сборные Чили и Перу.

В общей сложности на Копа Америка-2024 сформировали 4 квартета по четыре команды в каждом. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал турнира. Вечные фавориты соревнований – Аргентина и Бразилия – раньше финала не встретятся. Решающий матч запланирован на 14 июля и состоится в пригороде Майами на "Хард Рок Стэдиум" – домашней арене американо-футбольных "Долфинс".

Где смотреть Копа Америка-2024

Украинские болельщики не будут иметь доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Однако все матчи континетального форума эксклюзивно покажут на платформе MEGOGO. Поединки Копа Америка-2024 будут доступны там владельцам подписок "Максимальная" и "Спорт".

Прогнозы букмекеров на Копа Америка-2024

Самые известные конторы главным фаворитом турнира избрали сборную Аргентины. Коэффициенты на потенциальный триумф "альбиселесте" колеблются от 2,63 (BetVictor) до 2,88 (Betway). Недалеко с командой Лионеля Скалони расположилась Бразилия. На пентакампеонов мира можно поставить в коридоре кэфов от 3,00 (BetVictor) до 3,50 (Betway).

Замкнула тройку фаворитов Копа Америка-2024 сборная Уругвая. На подопечных Марсело Бьелсы заложили коэффициенты от 6,00 (bet365, Skybet, Paddy Power и другие) до 7,08 (Matchbook). Вероятность триумфа любой другой национальной команды крайне низка. По крайней мере, букмекеры заложили на такое развитие событий двузначные цифры вроде 11,00 для Колумбии.

Звезды Копа Америка-2024

Главные претенденты на трофей привезли в США сильнейшие составы. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси попытается завоевать второй континентальный титул в карьере. Ради выступлений на турнире он отказался от приглашения на Олимпийские игры. Рядом с ветераном сыграют такие же опытные бойцы вроде Николаса Отаменди или Анхеля Ди Марии, но приехал с Аргентиной на Копа Америка и 19-летний Валентин Карбони из итальянской "Монцы".

Омолаженной будет сборная Бразилии. Наиболее заметные фигуры, конечно, собраны в линии атаки "селесао". Компанию триумфаторам Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" Винисиусу Жуниору и Родриго Гоису составит 17-летний Эндрик. Недалеко убежали Лукас Беральдо и Савио (по 20 лет), Ян Коуту (22), Жоау Гомес и Габриэл Мартинелли (по 23). Копа Америка еще и станет первым настоящим вызовом для наставника бразильской команды Доривала Жуниора, назначенного в январе.

Интересно взглянуть и на Уругвай. "Безумный" Марсело Бьелса затеял перестройку команды, в частности попрощавшись с суперветераном Эдинсоном Кавани. 37-летний Луис Суарес пока остался в составе, но вряд ли продолжит выступления после турнира. На Копа Америка-2024 тренерский штаб взял 8 футболистов, которые провели менее десятка поединков за национальную команду. Интересна и география вызовов – США, Мексика, Португалия, даже Дания и, по неизвестным мотивам, Россия.

Фото: Ориентировочные составы сборных Аргентины, Бразилии и Уругвая на Копа Америка-2024 (khelnow.com)

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