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Месси и Бускетс примерили футболки "Интера Майами": видео презентации

Фото: Лионель Месси вернулся к десятому номеру на футболке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Аутсайдер североамериканской МЛС "Интер Майами" представил сразу двух звездных новичков лета – семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси и чемпиона мира-2010 Серхио Бускетса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Бывшие лидеры испанской "Барселоны" наконец-то закрыли переходы в ряды "цапель". Руководство флоридцев во главе с Дэвидом Бекхэмом приняло участие в пышной церемонии презентации звезд.

Бускетс и Месси получили футболки из рук экс-лидера сборной Англии. Оба будут выступать под привычными номерами – испанец получил 5-й номер, а аргентинский нападающий будет играть под "десяткой". Времени на акклиматизацию ветераны не получат, ведь "Интер Майами" оказался на дне МЛС.

"Чапли" идут на последней строчке Восточной конференции Major League Soccer. Флоридцы набрали всего 18 очков и отстают от зоны плей-офф на 12 пунктов. Серия без побед "Интера Майами" продолжается уже 11 матчей (3 ничьих, 8 поражений).

Ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с аргентинцем Месси. Контракт новичка обойдется в 50-60 млн долларов в год. Заключить договор с нападающим позволило крупное соглашение МЛС с Apple.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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Месси