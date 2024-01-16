Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА
Лионнель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Аргентинец получил эту награду второй раз подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу FIFA в социальной сети Twitter.
Месси набрал в голосовании 48 баллов. Он сравнялся с игроком сборной Норвегии Эрлингом Холландом.
Фото: Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года (twitter.com/ FIFAWorldCup)
Все решили голоса капитанов национальных команд. Они чаще ставили игрока сборной Аргентины на первое место.
ТОП-3 лучших игроков 2023 года выглядит так:
1. Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) - 48 баллов;
2. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 48 баллов;
3. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 35 баллов
Также на церемонии объявили обладателя премии Пушкаша за лучший гол 2023 года. Им стал Гильерме Мадруга - игрок бразильской серии B.
Guilherme Madruga— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023
Botafogo FC-SP v Novorizontino
June 2023
Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T
Лучшим тренером признан Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), лучший вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).
Награды Месси
Лионель Месси - один из титулованных мировых футболистов. Он рекордсмен по "Золотым мячам" и "Золотым бутсам". Он также лучший бомбардир Ла Лиги, Лиги чемпионов и сборной Аргентины.
Ранее мы писали, как Месси получал восьмой Золотой мяч 2023 года.
Также мы писали, что Лионеля Месси признали лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.
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