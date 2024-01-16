ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Вторник 16 января 2024 00:11
UA EN RU
Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА Фото: Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Лионнель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Аргентинец получил эту награду второй раз подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу FIFA в социальной сети Twitter.

Месси набрал в голосовании 48 баллов. Он сравнялся с игроком сборной Норвегии Эрлингом Холландом.

Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФАФото: Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года (twitter.com/ FIFAWorldCup)

Все решили голоса капитанов национальных команд. Они чаще ставили игрока сборной Аргентины на первое место.

ТОП-3 лучших игроков 2023 года выглядит так:

1. Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) - 48 баллов;

2. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 48 баллов;

3. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 35 баллов

Также на церемонии объявили обладателя премии Пушкаша за лучший гол 2023 года. Им стал Гильерме Мадруга - игрок бразильской серии B.

Лучшим тренером признан Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), лучший вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).

Награды Месси

Лионель Месси - один из титулованных мировых футболистов. Он рекордсмен по "Золотым мячам" и "Золотым бутсам". Он также лучший бомбардир Ла Лиги, Лиги чемпионов и сборной Аргентины.

Ранее мы писали, как Месси получал восьмой Золотой мяч 2023 года.

Также мы писали, что Лионеля Месси признали лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА Месси
NEWS
Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: названы сроки
Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: названы сроки
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек