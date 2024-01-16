Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Лионнель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Аргентинец получил эту награду второй раз подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу FIFA в социальной сети Twitter.

Месси набрал в голосовании 48 баллов. Он сравнялся с игроком сборной Норвегии Эрлингом Холландом.

Фото: Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года (twitter.com/ FIFAWorldCup)

Все решили голоса капитанов национальных команд. Они чаще ставили игрока сборной Аргентины на первое место.

ТОП-3 лучших игроков 2023 года выглядит так:

1. Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) - 48 баллов;

2. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) - 48 баллов;

3. Киллиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 35 баллов

Также на церемонии объявили обладателя премии Пушкаша за лучший гол 2023 года. Им стал Гильерме Мадруга - игрок бразильской серии B.

Guilherme Madruga

Botafogo FC-SP v Novorizontino

June 2023



Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

Лучшим тренером признан Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), лучший вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).

Награды Месси

Лионель Месси - один из титулованных мировых футболистов. Он рекордсмен по "Золотым мячам" и "Золотым бутсам". Он также лучший бомбардир Ла Лиги, Лиги чемпионов и сборной Аргентины.

Ранее мы писали, как Месси получал восьмой Золотой мяч 2023 года.

Также мы писали, что Лионеля Месси признали лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.