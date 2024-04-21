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Месси стал кузнецом волевой победы "Интера Майами" в МЛС: видео

Фото: Лионель Месси в объятиях одноклубников (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси фактически самостоятельно обеспечил "Интеру Майами" домашнюю победу над "Нэшвиллом" в североамериканской МЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Нэшвилл" – 3:1

Голы: Месси, 11, 81 (пенальти), Бускетс, 39 – Негри, 2 (автогол)

 

 

"Чапли" пропустили мяч уже на 2-й минуте – Негри в касание замкнул навес с углового. Правда, в свои ворота. Однако, флоридцы сумели быстро отыграться. Это Месси лучше всего сориентировался в суматохе у ворот теннессийцев и протолкнул мяч за линию.

Вышел вперед "Интер Майами" перед перерывом. Месси подал угловой на ближнюю штангу, а Бускетс опередил всех и головой отправил мяч в ворота "Нэшвилла". Добил же гостей под занавес встречи тот же Месси, умело исполнив одиннадцатиметровый.

Благодаря победе "цапли" вышли в лидеры Восточной конференции. Команда Херардо Мартино набрала 18 очков. Впрочем, ряд команд остается с матчами в запасе и потенциально может опередить "Интер Майами".

Украинец Сергей Кривцов пропустил очередной поединок флоридцев. У ветерана проблемы с подколенным сухожилием. Ориентировочные сроки возвращения центрбека – конец апреля.

К слову, ранее разобрали конец чемпионской серии Комана из "Баварии".

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Месси