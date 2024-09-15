Месси ярким дублем вернулся в МЛС после 3-месячной паузы: видео

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Филадельфия Юнион" – 3:1

Голы: Месси, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2

Пенсильванцы открыли счет в дебюте встречи. Гол полностью стал заслугой нападающего гостей Уре. Он принял мяч на подступах к штрафной, хитро убрал защитника и левой из полукруга площадки технично уложил в нижний угол.

Ответ "цапель" состоялся в середине тайма. Сравнял цифры на табло Месси, который на входе в штрафную обыграл защитника и неудобной правой ногой пробил мимо голкипера. А через несколько минут он вывел "Интер Майами" вперед – в касание замкнул прострел Альбы.

К двум мячам в первом после 1 июня выступлении в МЛС Месси добавил результативную передачу. В добавленное арбитром время окончательный счет установил Суарес. Аргентинец сбросил уругвайскому форварду под удар, а тот уложил под штангу.

"Интер Майами" закрепил лидерство в Восточной конференции (62 очка). Аргентинец вышел на феноменальные статистические показатели. Месси под эгидой МЛС сыграл 13 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 14 ассистов.