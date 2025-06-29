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Месси против ПСЖ и бразильское испытание "Баварии": расписание трансляций клубного ЧМ сегодня

Воскресенье 29 июня 2025 17:02
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Месси против ПСЖ и бразильское испытание "Баварии": расписание трансляций клубного ЧМ сегодня Фото: Лионель Месси сыграет против своего бывшего клуба (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

28 июня на Клубном чемпионате мира продолжатся поединки 1/8 финала. Украшением дня обещает быть противостояние "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе и действующего победителя европейской Лиги чемпионов - французского ПСЖ.

Расписание поединков дня и где смотреть - подскажет РБК-Украина.

Какие матчи состоятся в воскресенье

"Интер Майами" и ПСЖ откроют игровой день в 19:00 по киевскому времени. Они выйдут на поле "Бэнк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт.

Французский гранд для Месси - это, конечно, не "Барселона", но два сезона легендарного аргентинца в Париже (2021-2023) тоже дают повод говорить об особенном поединке.

Обе команды, хоть и прошли групповой раунд, но имели там определенные проблемы. Хотя для американского клуба тот факт, что за бортом турнира он оставил португальский "Порту" - однозначно достижение. А победа в очном противостоянии с европейцами (2:1) с чудо-голом Месси - запомнилась всем.

ПСЖ в группе довольно неожиданно уступил "Ботафого" (0:1), но все же выиграл мини-турнир в квартете. Это позволило избежать на стадии плей-офф пересечения с другим представителем Бразилии - "Палмейрасом". "Интер Майами" с россыпью звезд-пенсионеров - все же выглядит не таким грозным соперником.

Во втором матче дня, в 23:00 - сойдутся мюнхенская "Бавария" и бразильский "Фламенго". Они сыграют на "Майами-Гарденс" в одноименном городе.

"Бавария", проиграв "Бенфике" в последнем туре группового раунда, избежала встречи с "Челси", получив взамен в соперники бразильский гранд. Намеренно немцы выбирали себе оппонента, или произошло это случайно - доподлинно неизвестно.

С "Челси" команде Венсана Компани было бы трудно. С "Фламенго", впрочем, легко тоже не будет. В любом случае, болельщиков ждет интересное противостояние.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Воскресенье, 29 июня

  • 19:00, ПСЖ - "Интер Майами"
  • 23:00, "Фламенго" - "Бавария"

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)
  • онлайн на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.

Ранее рассказали о самом длинном официальном матче в истории футбола, в котором на клубном ЧМ сыграл вратарь сборной Украины.

Также читайте, какие рекорды Месси и Роналду превзошел Эрлинг Холанд.

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Футбол Чемпионат мира ПСЖ Бавария Месси
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