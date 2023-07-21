Месси на пороге дебюта в США: кто соперник, прогноз букмекеров и где смотреть в Украине

Дебют семикратного обладателя "Золотого мяча", однако, состоится не в МЛС. "Чапли" встретятся с мексиканским "Крус Асулем" в рамках Кубка лиг – ежегодного соревнования между американскими коллективами и представителями чемпионата Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Фото: Лионель Месси с новыми одноклубниками; украинец Сергей Кривцов – первый справа сверху (twitter.com/InterMiamiCF)

Этот поединок, как и второй матч Кубка лиг против "Атланты Юнайтед", примет домашняя арена "Интера Майами". "Драйв Пинк Стэдиум" в курортном Форт-Лодердейле на полпути из Майами в Уэст-Палм-Бич специально к приезду Месси расширили ориентировочно на 3 тысячи мест. Теперь стадион сможет принять 22 тысячи зрителей.

Небольшие размеры арены флоридцы компенсируют уникальным графиком. Грядущие три поединка "цапли" сыграют дома, а после двух выездных матчей вернутся на родной стадион для противостояния с "Нэшвиллом" в регулярном чемпионате МЛС.

Список матчей "цапель" в июле-августе (по киевскому времени):

"Интер Майами" – "Крус Асуль", 22 июля, 03:00, Кубок лиг

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед", 27 июля, 02:30, Кубок лиг

"Интер Майами" – "Шарлотт", 21 августа, 02:30, МЛС

"Цинциннати" – "Интер Майами", 24 августа, 02:00, Открытый кубок США

"Нью-Йорк Ред Буллс" – "Интер Майами", 27 августа, 02:30, МЛС

"Интер Майами" – "Нэшвилл", 31 августа, 02:30, МЛС

Фото: Лионель Месси приступил к тренировкам с "цаплями" во вторник (twitter.com/InterMiamiCF)

Хотя турнирные дела "Интера Майами" довольно плохи, но букмекеры верят в способность Месси исправить положение флоридцев. Да и бомбардирских подвигов от аргентинца ожидают немалых. Несмотря на то, что в регулярном чемпионате все команды сыграли более 20 матчей, чемпион мира попал в топ-15 претендентов на статус лучшего голеадора.

Коэффициент на первенство Месси в списке бомбардиров сезона составил 41,00 в трех ведущих конторах – Bet365, 10bet и LiveScore Bet. Фавориты голеадорской гонки имеют более реалистичные цифры. Лидер атак "Нэшвилла" Хани Мухтар забил 13 мячей (кэф 4,00-4,33), а нападающий "Лос-Анджелеса" Денис Буанга (4,5) оформил 12 голов. Фора у обоих форвардов немалая.

Результаты "Интера Майами" тоже не в пользу Месси. Пока флоридцам гарантированы лишь 12 матчей регулярного чемпионата МЛС. Для продолжения борьбы в плей-офф "цапли" должны отыграть отставание от проходной 9-й позиции Восточной конференции – 12 очков. Выход в стадию матчей на вылет сделает шансы аргентинца немного реальнее.

Фото: Дэвид Бекхэм начал работу над переходом Лионеля Месси еще в 2019 году (twitter.com/InterMiamiCF)

Официального транслятора в Украине МЛС нет. Впрочем, посмотреть матчи североамериканской лиги можно на потоковом сервисе Apple TV+. Он работает не только на "яблочных" устройствах, но и на телевизорах с технологией Smart, компьютерах с Windows, игровых консолях и т. д.

Специально под переезд Месси за океан появились два новых предложения для поклонников аргентинца – пакеты "Лионель Месси вживую" и "Сезон MLS с Месси по сниженной цене". Стоимость общего пакета MLS Season Pass – 14,99 долларов в месяц или 99 долларов в год.