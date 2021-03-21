Мессі побив черговий історичний рекорд "Барселони"
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)
Форвард "Барселони" Ліонель Мессі став рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів. На рахунку зоряного аргентинця 768 матчів за каталонську команду.
Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
10-ка "Барси" вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату Іспанії проти "Реала Сосьєдад". Потрапивши до складу, Ліонель побив рекорд колишнього капітана та гравця команди Хаві Ернандеса, на рахунку якого було 767 матчів у всіх турнірах.
За попередні 767 матчів Мессі забив 661 гол і віддав 290 результативних передач.
Мессі грає за першу команду "Барселони" з жовтня 2004 року.
Нагадаємо, що "Барселона" вилетіла з плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів 1/8 фіналу "ПСЖ".