Месси получил дополнительную роль в "Интере Майами"

36-летний аргентинец станет капитаном "цапель". Семикратный обладатель "Золотого мяча" готовится дебютировать в составе "Интера Майами".

Месси получил капитанскую повязку накануне потенциального дебюта за флоридцев. В ночь на субботу, 22 июля, нападающий должен попасть в заявку "цапель" на поединок Кубка лег против мексиканского "Крус Асуля". Вместе с ним премьерный матч за "Интер Майами" сможет провести и хавбек Бускетс.

После презентации перед болельщиками флоридцев во вторник Месси провел первую тренировку с командой. Чемпион мира занимался с основой "цапель". Для выступлений под эгидой МЦС аргентинский нападающий избрал привычный 10-й номер.

Ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с аргентинцем Месси. Контракт новичка обойдется в 50-60 млн долларов в год. Заключить договор с нападающим позволило крупное соглашение МЦС по Apple.