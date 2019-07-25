Мессі можуть відсторонити від матчів за збірну Аргентини до кінця року

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі може отримати тривалу дискваліфікацію від ігор за національну команду. Про це повідомляє TyC Sports.

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) розгляне справу аргентинця на наступному тижні з варіантами відсторонення на термін від двох до шести місяців. Це фактично означає, що Мессі може не зіграти за збірну Аргентини до кінця 2019 року.

Мессі відзначився критичним висловлюванням на адресу організації під час Кубка Америки, який завершився в Бразилії.

Гравець напередодні вже отримав покарання за вилучення в матчі за третє місце на турнірі проти команди Чилі. Поведінка аргентинця коштувало йому штрафу в розмірі 1,5 тисячі доларів і відсторонення на один матч.

На решту року у аргентинців заплановані тільки товариські матчі.